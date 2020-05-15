Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
Число заражений коронавирусом во Владимирской области достигло 1459
По данным на 13 мая, во Владимирской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 13 мая в 03:50
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса
По данным "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в стране было выявлено 262843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58226 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.
РИА СуперОмск 03:53
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Здоровье
Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом
Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Киберспорт
Newbee получила бан на китайских лигах за договорные матчи
Состав по Dota 2 китайской организации Newbee был дисквалифицирован с DPL-CDA Professional League Season 1 и получил пожизненный бан за организацию договорных матчей.
Dota2.ru 05:20
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Технологии
Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата
14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.
BitCryptoNews 03:45
Общество
В России за сутки зарегистрировали 10 028 новых случаев коронавируса
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 028 человек в 83 регионах.
Клопс 13 мая в 03:35
Общество
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.
Газета.Ru 05:15
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Здоровье
В России выявлено 10598 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. России выздоровели 58 226 человек.
Эхо Москвы 03:35
Наука
Кишечник может быть источником заражения коронавирусом
ИнфоСМИ вчера в 15:30
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21
Футбол
РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России
Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.
Bookmaker-ratings.ru 04:38
Общество
Ещё 104 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:47
Музыка
BTS приглашают поклонников на платный концерт
Popcake вчера в 07:03