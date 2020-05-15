Экономика
Вести.RuРостуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:57
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Петиция Навального собрала 100 тысяч подписей за 20 часов
Фото агентства городских новостей "Москва" К 08.00 15 мая на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) 100 тыс. голосов получила петиция "5 шагов: как поддержать граждан России и ее экономику" оппозиционера Алексея Навального.
Независимая газета 02:32
Технологии
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы получить доступ к интернет-банкам россиян.
Аргументы недели 00:33
Общество
Вильфанд: Европейской части России придётся подождать тепла
В ближайшие дни резкого повышения температуры воздуха на Европейской части России, по прогнозу синоптиков, не ожидается.
Фонтанка.Ру 01:49
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
Медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека, сообщила журналистам главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру вчера в 07:52
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv вчера в 02:57
Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия
В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Задержаны двое мужчин, подозреваемые во вчерашнем нападении на полицейского в Ногинске, заявила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 02:25
Шоу-бизнес
Светлане Светличной исполняется 80 лет
Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает известная советская актриса и некогда настоящий секс-символ СССР Светлана Светличная: ей исполняется 80 лет.
Экспресс газета 00:45
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК вчера в 21:01
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
ННК был создан в 2008 году российскими нефтяными компаниями. 80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти».
РБК вчера в 10:16
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Наука
Создана российская технология, которая позволит печатать трехмерные детали для самолетов и ракет
Naked Science вчера в 08:10