Экономика
Вести.RuРостуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Здоровье
Стали известны результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом
Первый опыт лечения больных коронавирусом при помощи плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве был эффективен только у 8 пациентов из 20, вместе с тем у заражённых в крайне тяжелом состоянии эффекта вовсе не было.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Энергетика
Brent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%
В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%.
Газета.Ru вчера в 12:54
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Экономика
Собственник крупнейшего месторождения палладия в Мурманской области ожидает получения лицензии
В Мурманской области продолжается работа по разработке крупнейшего в мире месторождения палладия, расположенного в Фёдоровой тундре.
Би-порт вчера в 02:08
Кино
Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет
iReactor вчера в 04:54
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Экономика
Опубликован рейтинг стран Европы по богатству женщин
Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин – этот показатель составляет 320 млрд долларов, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».
Взгляд.ру 00:17
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
ТАСС Наука 13 мая в 08:36
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
Политика
Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.
Газета.Ru вчера в 17:59
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость Financial Times о смертности от Covid-19 в России
Роскомнадзор направил Google уведомление с требованием заблокировать на сайте издания «МБХ медиа» новость, написанную на основе материала Financial Times, в которой говорилось, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Дождь вчера в 18:06
Футбол
Тренер «Аугсбурга» пропустит следующий матч из-за нарушения карантина
Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих будет вынужден пропустить ближайший матч чемпионата Германии по футболу с "Вольфсбургом" из-за нарушения правил карантина, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Здоровье
Как врачи телемедицинского центра помогают пациентам с COVID-19
На сегодняшний день специалисты телемедицинского центра провели уже более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:06
Технологии
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
Футбол
Суд отказал лидерам 2-й лиги Нидерландов в повышении в классе после досрочного завершения сезона
Суд в Нидерландах оставил в силе решение Королевского футбольного союза о том, что лидеры второго дивизиона «Камбюр» и «Де Графсхап» не получат путевки в Эредивизи в связи с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru вчера в 21:58
Авто
Закупиться перед кризисом: продажи Mercedes, Lexus и Porsche в Татарстане бьют все рекорды
БИЗНЕС Online 01:00
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:52
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно
Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
Lenta.ru 13 мая в 08:49
Экономика
Азиатский банк развития оценил ущерб мировой экономике от вируса
Потери глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят от $5,8 трлн до $8,8 трлн, или от 6,4 до 9,7% мирового ВВП, если государства не примут необходимые ответные меры, прогнозируют эксперты Азиатского банка развития (АБР).
РБК 00:53