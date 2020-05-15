Коронавирус
Вести.RuРостуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Хоккей
«Арену Омск» могут принести в жертву коронавирусу
Доцент, кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Ринат Хасанов высказал мнение, что «новая «Арена Омск» вообще не будет построена, а «Авангард» останется в Балашихе насовсем».
БК55 21:38
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Высадивших деревья в Екатеринбурге проверят на экстремизм
Власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, высадивших без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).
News.ru 09:01
Происшествия
В Чите устраняют последствия урагана
Чита, 13 мая 2020, 13:28 — REGNUM Ураганный ветер, порывы которого превышали 30 метров в секунду, доставил немало хлопот жителям Читы.
REGNUM вчера в 06:28
Происшествия
На Курилах выявили первый случай коронавируса
На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.
RT на русском 22:14
Экономика
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей.
Самара-ГИС 08:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Политика
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
Наука
Проливные дожди в Великобритании вызывали ядерные испытания СССР и США
Сильные проливные дожди, которые приходили в Великобританию в середине 20 столетия, могли быть вызваны ядерными испытаниями США и СССР.
ИнфоСМИ 15:29
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru 12 мая в 21:53
Общество
В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском 15:01
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Общество
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Технологии
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы планирует заказать и профинансировать разработку космического буксира для обслуживания спутников и уборки космического мусора, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:58
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Здоровье
Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»
Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели 14:54
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
Культура
Юный астраханец вышел в полуфинал всероссийского конкурса чтецов
Завершились отборочные этапы Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика».
Блокнот Астрахань 12:59
Наука
Ученые СПбГУ открыли два новых минерала, произошедшие из газов вулкана
Группа исследователей, в которую вошли ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра, открыла новые минералы, возникшие из вулканических газов, сообщает пресс-служба вуза.
Невские Новости 12:59
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Политика
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 21:20
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ 11:01