Экономика

ИзвестияИзвестияРостуризм попросил регионы поддержать отрасль

Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. Копия документа есть в распоряжении «Известий».
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Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБК19:54

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ru18:50

Ростуризм обратился к регионам с просьбой о поддержке

РЕН ТВ19:23

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАСС18:27

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русском18:46

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ru18:59

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известия18:23
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Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Сайт интересных новостей 15:00
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Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
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Религия

В Черногории прошли мирные протесты из-за задержания епископа

РИА Новости 18:44
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
2
Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
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Политика

Климкин испугался визита Козака в Берлин

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 21:20
8
Общество

Омская область оказалась в лидерах СФО по смертности от коронавируса

Омская область заняла второе место в Сибири по смертности от коронавируса.
РИА ОмскИнформ 06:23
3
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
45
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,3K
Экономика

Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
29
Здоровье

В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин

Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
409
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
2
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
4
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
711
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
49
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
95
Экономика

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах.
Lenta.ru 18:03
Общество

Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России

В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
1,7K
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ вчера в 09:59
8
Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Происшествия

Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность

Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".
Телепорт 21:30
Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
29
Общество

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Кино

Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»

Игромания.ру 15:35
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