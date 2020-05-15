Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

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Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

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Где деньги, Зин? Кто должен спасать отели и туроператоров

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Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

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Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Гаджеты

Google Pixel 4a окажется дешевле iPhone SE

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.
Megaobzor.com 14:28
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

В России прокомментировали сообщения о скорой отставке Асада

Член группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики (САР) Дмитрий Саблин прокомментировал сообщения о скорой отставке президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 12:56
Политика

Трамп назвал возможные сроки создания в США вакцины от коронавируса

Американский президент заявил, что США могут разработать вакцину от коронавируса до конца года или раньше.
РБК 14:49
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Наука

В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 07:00
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
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Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Армия и оружие

Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

Известия 12:23
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Здоровье

В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Путешествия

В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией

Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31
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Космос

Ученые считают соленую воду на Марсе непригодной для жизни

Anonsens 13 мая в 14:52
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Политика

МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине

15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы.
РБК 12:42
3
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»

По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
Коммерсантъ вчера в 13:45
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
Футбол

Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Транспорт

В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить сервисам каршеринга в городе работу при среднесуточной аренде автомобилей от пяти дней и более.
Известия 09:29
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Наука

Физики создали когерентный лидар нового поколения

Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 08:30
Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
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Политика

Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:30
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