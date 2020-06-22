Коронавирус
Газета.RuРостуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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с чего всё началось
По ее словам, Ростуризм ставит перед собой задачу обеспечения безопасного и доступного отдыха для всех граждан страны от Калининграда до Владивостока, говорится на сайте агентства.ТК Звезда07:26
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Сбылась мечта балтийских националистов – курорты остались без российских туристов
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Хоккеист Ткачев опроверг слухи о романе с фигуристкой Сотниковой
Ранее сообщалось, что Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей, чтобы приворожить экс-хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.
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В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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Фанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»
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Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Гвардиола поговорил о трансферных планах «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о трансферных планах клуба на лето.
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