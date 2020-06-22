с чего всё началось

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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