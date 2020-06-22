Коронавирус
РИА НовостиРостуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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с чего всё началось
По ее словам, Ростуризм ставит перед собой задачу обеспечения безопасного и доступного отдыха для всех граждан страны от Калининграда до Владивостока, говорится на сайте агентства.ТК Звезда07:26
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Общество
Великобритания возобновила работу визовых центров в России
"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
РИА Новости 08:29
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня
Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
Дума ТВ 19 июня в 10:25
Общество
Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений
Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
Татар-информ 04:19
Общество
Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
Общество
Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полносттью, а также из-за того, что мессенджер сотрудничал с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, заявил замминистра связи Алексей Волин, передает «Интерфакс».
РБК 08:53
Энергетика
Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
Футбол
«Бавария» предлагает за Сане 40 миллионов евро
По сведениям источника, мюнхенцы предлагают за 24-летнего немца 40 млн евро.
Спорт-Экспресс 06:55
Происшествия
Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские
Двое полицейских пострадали в результате столкновения на митинге у Харьковского областного диспансера радиационной защиты.
РЕН ТВ 08:04
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Армия и оружие
Удар и защита: применение «Корнета» и Т-90С сняли на видео в Алжире
Очень эффектно выглядела атака подразделения, вооруженного нижнетагильскими Т-90С.
Российская газета 06:10
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Политика
В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:48
Общество
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
Известия вчера в 23:15
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Футбол
Тульский «Арсенал» поздравил пришедшую на матч медсестру в купальнике
РЕН ТВ вчера в 15:58
Здоровье
В Барнауле в ближайшее время не возобновят плановую медицинскую помощь
Поликлиники откроют двери в шести городах и 43 муниципалитетах Алтайского края с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором разработало и подписало приказ возврата к плановой медицинской помощи.
Толк 04:12
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о системе обеспечения национальной безопасности
В надежности системы национальной безопасности, которая эффективно функционирует в Беларуси, особая заслуга, по словам президента страны, принадлежит Вооруженным Силам страны.
Российская газета 09:00
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36