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КоммерсантъКоммерсантъРостуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

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«Лента» открывает два новых супермаркета в Санкт-Петербурге

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Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга в Москве

Волейболист сборной России и клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров напал на шофера в Москве.
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В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

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"Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", — отмечает ЦБ.
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
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Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР

С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Политика

Объяснен отказ президента Хорватии приехать на парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет.
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В России вышли новые 4K-телевизоры Xiaomi Mi TV 4S

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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Здоровье

День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции

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СургутИнформТВ 08:35
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Блогер создал новую песню Nirvana с помощью искусственного интеллекта

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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
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Седан Aurus Senat появился в Азербайджане

Снимки сделаны в Баку, однако неизвестно, как экземпляр представительского автомобиля попал в Азербайджан, пишет "Российская газета".
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Заседание по делу обвиняемого в убийстве Соколова пройдет 29 июня

Заседание по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова продолжится 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.
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На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

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Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
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Общество

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
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Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
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Происшествия

Автомобили в Иркутске отправились в плавание после ливня

В Иркутске прошёл ливень, и дороги на улицах заполнило водой. Так сейчас выглядит улица Байкальская в районе остановки Лисиха.
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Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

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Полиция установила причастных к афере для голосования по поправкам

Полиция Москвы установила круг людей, причастных к афере с sim-картами для голосования по поправкам к Конституции, сообщает в понедельник столичный главк МВД.
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

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Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
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Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов

Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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