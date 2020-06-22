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РИА НовостиРИА НовостиРостуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
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с чего всё началось

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости06:34

Подробнее о событии

Ростуризм рассказал, когда в стране откроются все популярные направления туризма

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В Ростуризме дали прогноз относительно старта туристического сезона

RT на русском07:25

Ростуризм: Популярные направления для путешествий внутри страны будут открыты к началу июля

Фонтанка.Ру07:08

В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

Известия07:30

В Ростуризме назвали сроки открытия всех популярных турнаправлений РФ

Московский Комсомолец06:53

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

РИА Новости06:34

Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты

ТАСС06:20
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

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Экспресс газета вчера в 11:40
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Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
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Спорт

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Происшествия

В ДТП под Липецком погиб священник из Ноябрьска

В страшном ДТП, которое случилось накануне в Липецкой области, погиб священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО).
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Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Газета.Ru вчера в 16:39
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Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

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Газета.Ru 03:11
Политика

Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий

Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
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Политика

Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах

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ИА Красная Весна вчера в 07:32
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Девять амурских медиков удостоены Ордена Пирогова

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Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
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Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
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Пригожин отреагировал на слухи о разорении

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В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max

Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
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Экономика

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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

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Армия и оружие

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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 18

Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня).
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