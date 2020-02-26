В Ростуризме рекомендовали предлагать туристам альтернативные направления. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с ситуацией с распространением COVID-2019.

Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

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Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Происшествия На Урале задержали подпольных торговцев оружием Сотрудники ФСБ вместе с полицией пресекли деятельность организованной группы, состоявшей из свердловчан, которые торговали оружием, сообщает пресс-служба ведомства.

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