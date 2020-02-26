Общество
RT на русскомРостуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран
В Ростуризме рекомендовали предлагать туристам альтернативные направления. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с ситуацией с распространением COVID-2019.
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Альянс турагентств: Россияне не аннулируют путевки в Италию из-за вспышки коронавируса в стране
Агентство Москва25 февраля в 04:07
Россияне смогут вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Газета.Ruвчера в 04:40
Ростуризм рекомендовал туристам воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи
Интерфаксвчера в 03:56
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