Общество

RT на русскомRT на русскомРостуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

В Ростуризме рекомендовали предлагать туристам альтернативные направления. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с ситуацией с распространением COVID-2019.
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Посольство Ирана посоветовало своим гражданам не ездить в Катар

REGNUM00:47

Альянс турагентств: Россияне не аннулируют путевки в Италию из-за вспышки коронавируса в стране

Агентство Москва25 февраля в 04:07

Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

RT на русскомвчера в 05:14

Россияне смогут вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 04:40

Ростуризм рекомендует воздержаться от посещения Италия, Ирана и Южной Кореи

Эхо Москвывчера в 05:30

Ростуризм рекомендовал туристам воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи

Интерфаксвчера в 03:56

Эксперт: советы россиянам не посещать Италию не повлияют на туротрасль

РИА Новостивчера в 16:49
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
РИА Новости 09:15
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 06:59
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru 08:20
Происшествия

На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

РИА Новости 07:23
Экономика

Мантуров заявил о поиске альтернатив поставщикам сырья из Китая

«Мониторим [ситуацию] по каждой отрасли», — сказал министр, пояснив, что в сырье из Китая нуждаются преимущественно две отрасли — автопром и фармацевтика.
РБК 09:21
Политика

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
RT на русском 07:08
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус

Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 08:38
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Футбол

Тошич продолжит карьеру в Китае

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
Metaratings 04:34
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня вчера в 15:53
Здоровье

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
BFM.ru 08:50
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Интерфакс 05:17
Культура

Amazon приобрел права на российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»

ТАСС 07:24
Общество

Поезд Москва-Ницца временно отменили из-за ситуации с коронавирусом

Время в пути составляет чуть более двух суток. Поезд делает остановки, в том числе, в Вероне и Милане.
Эхо Москвы 08:30
Здоровье

Онколог развеял самые распространенные мифы о раке

Кандидат медицинских наук, онколог Михаил Ласков ответил на самые распространенные вопросы о раковых заболеваниях.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие

Стало известно об убитых турками сирийских военных

Во время атаки турок по позициям сирийской армии вблизи города Тель-Абьяд было убито несколько военных.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Ведомости 04:50
Происшествия

Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Вести.Ru 06:54
Музыка

Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»

Lenta.ru 06:17
Общество

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 06:58
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Политика

Лукашенко рассказал о проблемах ЕАЭС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения к интеграции».
REGNUM 05:26
Происшествия

На Урале задержали подпольных торговцев оружием

Сотрудники ФСБ вместе с полицией пресекли деятельность организованной группы, состоявшей из свердловчан, которые торговали оружием, сообщает пресс-служба ведомства.
Европейско-Азиатские новости 06:12
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в теннисе

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года россиянка выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донее Векич Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Союзное Вече вчера в 08:36
Биатлон

Логинов подаст иск к сотруднице Международного союза биатлонистов

В субботу, 22 февраля, в номерах гостиницы, в которых во время чемпионата мира проживали Логинов и Касперович, прошли обыски.
РБК 07:16
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
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