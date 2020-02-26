Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом. Агентство советует предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, говорится на сайте ведомства.

Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.

Игры Игра Diablo 4 станет более мрачной В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру Diablo 4. По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Финансы Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Космос Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников Если все пройдет успешно, MEV-1 останется в пристыкованном состоянии в течение пяти лет, прежде чем отправить отработавший спутник по нисходящей траектории.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Политика Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин объяснил, почему не пользуется смартфоном Президент РФ Владимир Путин положительно относится к техническому прогрессу, однако сам не пользуется смартфоном, поскольку у него есть другие средства связи.

Здоровье «Ростех» начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану "Ростех" расширяет географию поставок российского высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки: Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели – приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов, говорится в сообщении госкорпорации.