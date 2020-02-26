Общество
Москва 24Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом. Агентство советует предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, говорится на сайте ведомства.
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Россияне смогут вернуть деньги за тур в «коронавирусные» страны. Они паникуют, но от отдыха не отказываются
Телеканал 360°вчера в 14:00
Ростуризм рекомендовал туристам воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи
Интерфаксвчера в 03:56
Россияне смогут вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Газета.Ruвчера в 04:40
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
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Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
Если все пройдет успешно, MEV-1 останется в пристыкованном состоянии в течение пяти лет, прежде чем отправить отработавший спутник по нисходящей траектории.
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«Ростех» начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану
"Ростех" расширяет географию поставок российского высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки: Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели – приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов, говорится в сообщении госкорпорации.
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Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Общество
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
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