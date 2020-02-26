Общество

Москва 24Москва 24Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом. Агентство советует предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, говорится на сайте ведомства.
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