Коронавирус
ТурДомРостуризм посоветовал отложить поездки по России
Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
В связи с поручением правительства от 27 марта ведомство порекомендовало туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру14:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Космос
Для посадки «Орла» при возвращении с Луны и МКС выберут четыре района
"Роскосмос" планирует выбрать четыре района на территории России для приземления нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Общество
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
Технологии
«Мегафон» открыл бесплатный доступ к образовательной платформе
Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
Общество
Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист
Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.
Общество
Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
Общество
Скворцова рассказала о создании вакцины против коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что специалисты уже разработали семь прототипов вакцины против коронавируса.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
Общество
Бурков запретил омским пенсионерам выходить из дома
Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 27 марта, усилил карантинные мероприятия в регионе.
Шоу-бизнес
Беременная Шубская позировала в бикини
На пляжном снимке из Канкуна дочь Веры Глаголевой позирует в бикини, а муж Александр Овечкин стоит рядом и обнимает ее за беременный живот.