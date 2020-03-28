Коронавирус

ТурДомТурДомРостуризм посоветовал отложить поездки по России

Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
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с чего всё началось
В связи с поручением правительства от 27 марта ведомство порекомендовало туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
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