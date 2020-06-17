Общество
Российская газетаРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Национальная служба новостей06:44
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