Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.

Политика Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.

Политика НАТО поощряет войну в Донбассе – МИД РФ Москва, 17 июня 2020, 17:29 — REGNUM Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является поощрением западным военным блоком войны Киева против Донецка и Луганска, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма «Ни Ростуризм, ни руководство страны не собирается ограничивать выезд наших граждан за рубеж», - отметила Догузова, добавив, что ограничения, которые сейчас действуют, - это лишь рекомендации, которые представляют собой заботу о людях. 35

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 32

Происшествия Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины» Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien. 57

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 82

Фигурное катание Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 16

Общество В Париже дядю Башара Асада приговорили к четырем годам тюрьмы Парижский суд приговорил к четырем годам тюремного заключения Рифата аль-Асада за финансовые махинации в сфере недвижимости и растрату государственных средств правительства Сирии с 1984 по 2016 год.

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 66

Энергетика Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. 307

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Экономика Треть компаний в России проигнорировали господдержку Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными. 9