Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

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