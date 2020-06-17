Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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В России задумали бесплатно раздавать визы иностранцам

Lenta.ru08:44

Ростуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году

Коммерсантъ08:42

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ru06:20

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Российская газета06:57

Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

Национальная служба новостей06:44

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

РБК07:42

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ru06:05
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Общество

Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале

Известия 09:05
Фигурное катание

Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске после карантина

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе присоединилась к работе со своей группой фигуристов в подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск", сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
РИА Новости 08:11
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Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
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Общество

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
Происшествия

Михаила Ефремова забрали на допрос

Комсомольская правда 04:48
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
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Технологии

Роботы-собаки Boston Dynamics поступили в свободную продажу

Американская компания Boston Dynamics открыла прямые продажи своего четвероногого робота Spot — ранее их могли купить только избранные компании.
Salt Mag 08:09
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Армия и оружие

Маленькие, но гордые самолеты. Зачем Грузии свои Су-25?

В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.
Радио Sputnik 07:09
Общество

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Интерфакс 06:54
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Происшествия

Во французском Дижоне произошли беспорядки

Rambler News Service вчера в 11:29
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Технологии

В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение

Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 07:13
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
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Политика

В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе

Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
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Авто

Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1

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Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
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Происшествия

Занявшихся сексом посреди площади в Москве россиян отправили под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест пару россиян, занявшихся сексом на Хохловской площади в центре столицы, которую называют Ямой.
Lenta.ru 07:17
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Здоровье

Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5

Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия 06:19
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Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max

В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Российская газета 06:02
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Армия и оружие

На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»

REGNUM 06:45
Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Экономика

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
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