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Российская газетаРоссийская газетаРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Электронную визу России предложили сделать бесплатной на весь 2021 год

Парламентская газета07:24

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ru06:20

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Российская газета06:57

Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

Национальная служба новостей06:44

Потери туризма из-за пандемии можно будет возместить к концу 2021 года

Piter.tv06:32

Ростуризм предложил ввести на год бесплатную электронную визу для иностранцев

Взгляд.ру07:08

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ru06:05
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Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США.
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Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе

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Стало известно о серьезных проблемах России с мусором

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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Происшествия

В Твери из-под земли забил «фонтан» высотой с многоэтажный дом

ГТРК Тверь 06:38
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Lenta.ru 07:30
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Армия и оружие

В Сирии боевики подорвали российский БТР

В сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер взорвался при патрулировании.
Ruposters.ru вчера в 07:38
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Общество

С 1 июля части пенсионеров повысят пенсии в России

Отмечается, что с 1 июля возобновят и индексацию для работающих пенсионеров, которые завершили свою трудовую деятельность.
Live24 14 июня в 05:02
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Политика

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Общество

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
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Здоровье

Стали известны помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер и испанский диетолог Алехандро Кановас определили продукты, способные положительно влиять на состояние легких и защищать их от коронавируса.
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Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.
Известия 07:13
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

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Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690

Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.
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Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
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Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Футбол

СМИ: «Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне 12-23 августа

Как отмечает источник, "Финал восьми", в котором примут участие восемь команд-победителей 1/8 финала, пройдет в португальской столице 12-23 августа.
РИА Новости 07:15
Экономика

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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В России появилась новая схема мошенничества

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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
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Общество

В Свердловской области начнут бесплатно тестировать на коронавирус

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начнет бесплатно тестировать горожан на антитела к коронавирусу.
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