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Российская газетаРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Национальная служба новостей06:44
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Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
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На основании проведенных проверок стало известно о серьезных проблемах в половине регионов.
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Lenta.ru вчера в 12:24
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
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Ruposters.ru вчера в 07:38
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Live24 14 июня в 05:02
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В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
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В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Стали известны помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер и испанский диетолог Алехандро Кановас определили продукты, способные положительно влиять на состояние легких и защищать их от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
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В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.
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В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
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Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
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Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
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Футбол
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Как отмечает источник, "Финал восьми", в котором примут участие восемь команд-победителей 1/8 финала, пройдет в португальской столице 12-23 августа.
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Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
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