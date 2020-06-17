Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Происшествия В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). 1

Политика Пользователи Facebook смогут отключать политическую рекламу Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США.

Политика Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.

Фигурное катание Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 14

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 22

Здоровье Стали известны помогающие защищать легкие от коронавируса продукты Глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер и испанский диетолог Алехандро Кановас определили продукты, способные положительно влиять на состояние легких и защищать их от коронавируса. 87

Политика В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение. 146

Гаджеты Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690 Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.

Политика Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19. 31

Экономика Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков. 1