Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.

с чего всё началось

В качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса на 2021 год можно сделать бесплатной электронную визу для иностранных гостей России. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

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