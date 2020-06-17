Общество

РБКРБКРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

В качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса на 2021 год можно сделать бесплатной электронную визу для иностранных гостей России. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.
РБКвчера в 07:42

Подробнее о событии

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ruвчера в 06:20

Ростуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году

Коммерсантъвчера в 08:42

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

РБКвчера в 07:42

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Российская газетавчера в 06:57

Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

Национальная служба новостейвчера в 06:44

В России задумали бесплатно раздавать визы иностранцам

Lenta.ruвчера в 08:44

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит.
MOS.news 01:55
16
Футбол

Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 16 июня в 10:38
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
127
Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
3
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
6,9K
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
551
Футбол

«Челси» объявил о покупке Вернера

Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».
RT на русском 06:26
Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
8
Общество

Пекин остановит все пассажирские перевозки с другими регионами Китая

С 19 июня власти Пекина приостанавливают междугороднее пассажирское автобусное сообщение.
Московский Комсомолец 05:16
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
521
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
574
Экономика

В Петербурге тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут примерно на 3,3%

Общий платеж за коммунальные услуги с 1 июля вырастет также на 3,3%, что, как замечают в Смольном, «заметно ниже текущего показателя инфляции».
REGNUM 02:54
377
Общество

Названы лауреаты госпремий в области литературы и искусства

Взгляд.ру 06:25
Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

Вне России президенту Владимиру Путину удалось хорошо разыграть слабую карту, так как Вашингтон и его союзники позволили российскому лидеру сделать это, допустив нарушение Россией договоров о контроле над вооружениями, честности выборов в Европе и Соединенных Штатах, суверенитета соседствующих с РФ стран, а также международного права.
Evo-rus.com 03:20
43
Происшествия

У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск

В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
2
Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
300
Здоровье

Попова: Заболеваемость COVID на пике была в 2 раза ниже, чем в Европе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России с расчетом на 100 тысяч населения на пике была в два раза ниже, чем в значительной части европейских стран.
РЕН ТВ 06:23
1
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
115
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
8
Политика

Путин провел разговор с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Известия 06:11
Общество

ВОЗ: проведение парадов и голосования в России связано с рисками

Сама организация же может лишь давать рекомендации и указания, если ее об этом попросят.
Коммерсантъ 05:45
Происшествия

Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах

Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете.
Lenta.ru 05:45
6
Игры

PlayStation 5 показали в горизонтальном расположении

The GEEK 01:29
3
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
14
Политика

Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19.
Piter.tv вчера в 07:59
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны 2020 года

Смартфоны от Apple названы самыми продаваемыми в мире, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:23
4
Происшествия

Медведь задрал женщину в Холмском районе

Сегодня, 18 июня, в пятом часу вечера в СНТ Железнодорожник в селе Николайчук медведь задрал женщину.
АСТВ 06:25
1
Авто

В первой половине июня цены на авто изменили 18 марок

В первой половине июня изменение цен произошло у 18 автомобильных брендов, официально представленных на рынке нашей страны.
Тарантас Ньюс 01:21
5
Шоу-бизнес

Заседание суда по разводу Телегина и Пелагеи перенесено на 26 июня

Заседание по бракоразводному процессу хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи состоится 26 июня.
Нева Спорт 04:11
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное