Общество
РБКРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году
В качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса на 2021 год можно сделать бесплатной электронную визу для иностранных гостей России. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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с чего всё началось
Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.РБКвчера в 07:42
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
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Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году
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