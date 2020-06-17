Коронавирус

РБКРБКРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.
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Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

РБК07:42

Ростуризм предложил ввести на год бесплатную электронную визу для иностранцев

Взгляд.ру07:08

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ru06:20

Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

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Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

Российская газета06:57

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ru06:05
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

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