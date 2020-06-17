Коронавирус
РБКРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году
Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Национальная служба новостей06:44
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Общество
В российских школах появятся камеры с распознаванием лиц
Все школы России планируют оснастить умными камерами, которые будут распознавать лица, сообщают «Ведомости».
НТР 24 вчера в 06:13
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
Общество
Жара в Москве побила температурный рекорд 1956 года
По словам синоптиков, 17 июня 2020 года стало самым жарким днем за последние 70 лет наблюдений.
Росбалт 07:28
Происшествия
Михаила Ефремова забрали на допрос
Комсомольская правда 04:48
Происшествия
Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение
Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение.
Вести.Ru 07:46
Здоровье
На Ямале зарегистрировали 93 новых случая коронавируса
Уточним, что из 71 случая внебольничной пневмонии 20 сопровождается COVID-19. Погиб 1 человек, выздоровело 60.
NashGorod.ru вчера в 17:02
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Двухлетняя Мария Паршикова умерла в Морозовской больнице, где ей тщетно пытались помочь в течение недели.
РИА Новости 01:00
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Политика
Трамп объявил о выводе американских военных из Германии
США собираются сократить число своих военных в Германии до 25 тысяч, заявил Дональд Трамп.
НТВ 15 июня в 16:53
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России
Аномальная жара до плюс 35 градусов ожидается в ряде регионов Центральной России, сообщили в центрах по мониторингу окружающей среды и МЧС.
Профиль 08:07
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным
Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста вчера в 02:18
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза.
Национальная служба новостей 08:03
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Военное дело 06:46
Общество
Власти ФРГ разрешили испытать на людях вакцину от коронавируса
Берлин, 17 июня 2020, 13:43 — REGNUM Немецкой компании CureVac разрешено испытать на добровольцах вакцину против коронавируса.
REGNUM 06:43
Политика
Песков назвал рукотворным конфликт во временном лагере в Дагестане
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 07:21
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
Авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов
ИА Крыминформ 03:09
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Россиянам могут сократить новогодние каникулы
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до 1-3 января, сообщает РИА Новости.
Первый Тульский вчера в 12:49