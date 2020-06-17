Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса предложило сделать бесплатной в 2021 году электронную визу для иностранцев. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году

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