Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса предложило сделать бесплатной в 2021 году электронную визу для иностранцев. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

Национальная служба новостей06:44

Ростуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году

Коммерсантъ08:42

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

РБК07:42

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

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Lenta.ru08:44

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ru06:20

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ru06:05
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