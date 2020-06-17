Общество
КоммерсантъРостуризм предложил сделать электронную визу бесплатной в 2021 году
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса предложило сделать бесплатной в 2021 году электронную визу для иностранцев. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Национальная служба новостей06:44
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Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
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Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
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В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
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В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
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Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
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РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
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