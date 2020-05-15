Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
РБК вчера в 09:00
Происшествия
В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску
В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Авто
Появились первые фотографии обновленного Ford Focus
Накануне в Сети появились первые официальные фотографии рестайлингового внедорожного универсала Focus Active Wagon.
Новые автомобили вчера в 12:35
Технологии
Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт
Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс.
Навигатор 01:10
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
Происшествия
Украшения на 100 тыс. рублей украли после пожара из квартиры в Москве
После пожара, произошедшего накануне в квартире дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, неизвестные украли золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей.
Известия 02:19
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Авто
Новая Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Экономика
Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки
Инициативу объяснили тем, что масочный режим введен уже во многих регионах России, однако далеко не у всех есть деньги на покупку масок и перчаток.
URA.Ru 02:39
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V с орбитальным самолетом X-37B
Ранее стало известно, что на борту X-37B будет спутник FalconSat-8, имеющий пять экспериментальных полезных нагрузок Академии Военно-воздушных сил США.
Naked Science 13 мая в 04:48
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
В Южно-Курильске введен режим ЧС из-за коронавируса
Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19.
Известия вчера в 23:05
Гаджеты
В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры
Lenta.ru 03:11
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей вчера в 09:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер вчера в 05:49
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ вчера в 09:58
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32