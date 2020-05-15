Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Авто
В РФ летом стартуют продажи китайского минивэна GAC
SpeedMe 13 мая в 07:35
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
Экономика
ВВС и Ведомости: Мэрия Москвы продает в метро маски, изготовленные на заводе, который купила всего пару месяцев назад
Маски, которые можно купить в метро за 30 рублей, выпустил завод КИТ, до пандемии он работал во Владимире, а затем его выкупило правительство Москвы и перевезло в особую экономическую зону на юго-востоке столицы, выяснила русская служба Би-би-си.
Эхо Москвы 01:02
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Газета.Ru вчера в 04:12
Общество
Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
Здоровье
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новости 01:37
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Происшествия
В ночном пожаре под Саратовом погибли женщина и трехлетний ребенок
FreeNews-Volga 00:22
Здоровье
В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Роспотребнадзор призвал губернатора продлить режим самоизоляции
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где действуют ограничительные меры.
Екатеринбург Онлайн 00:48
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова
39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК вчера в 21:01
Политика
Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Киев, 15 мая 2020, 00:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине, соответствующий документ 14 мая опубликован на сайте главы государства.
REGNUM вчера в 17:42
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online 13 мая в 04:10
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 16:10
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 13 мая в 10:19