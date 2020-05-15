Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Наука
Назван новый очаг коронавируса в организме человека
ToDay News Ufa вчера в 09:52
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Армия и оружие
В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России
Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России.
ФАН 04:39
Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Финансы
Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%
Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
РБК 08:22
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Здоровье
Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин
В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Экономика
Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти»
На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью».
Эхо Москвы вчера в 22:22
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец 11:24