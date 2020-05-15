Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

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Политика Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1». 5

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 733

Политика Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. 95

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 5

Финансы Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5% Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня. 11

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 9

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Здоровье Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.

Экономика Демьян Кудрявцев утверждает, что владельцы «Ведомостей» погасили кредит перед банком «Роснефти» На днях издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельцев «Ведомостей» оказался банк ВБРР, который контролируется «Роснефтью».

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 257