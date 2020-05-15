Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
Российская газета 04:57
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 23:44
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv 13 мая в 08:54
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Культура
Кировчанин Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео»
Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
Newsler.ru вчера в 04:40
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате десятков миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, сообщила пресс-служба Минюста.
РИА Новости 05:32
Политика
Лавров выступил против введения выездных виз для россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.
RT на русском 05:37
Общество
Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО
Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Технологии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян.
Российская газета 00:04
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос в эфире телеканала "Росия-1" о том, сколько еще могут действовать ограничения, которые были введены в столице в качестве меры борьбы с распространением пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Происшествия
В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом
Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM 05:15
Общество
Мишустин поручил мониторить выплаты каждому медработнику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо мониторить ситуацию с выплатами каждому медицинскому сотруднику.
Life.ru 05:02
Здоровье
В России выявлено 10598 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. России выздоровели 58 226 человек.
Эхо Москвы 03:35
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Общество
В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток
"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк.
Российская газета 04:29
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
В России за сутки подтверждено 10 028 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.
UfaTime.ru 13 мая в 06:15