Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Где деньги, Зин? Кто должен спасать отели и туроператоров

Аргументы и Факты11:33

Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Армия и оружие

Из Италии вылетел последний борт с российскими военными

Коммерсантъ 08:08
47
Политика

Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
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Политика

Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
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Футбол

Зинченко попросил коронавирус уйти

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram опубликовал свою фотографию.
Евро-футбол.ру 12:34
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
459
Общество

Андрей Ермак надеется открыть калининградские музеи и библиотеки 1 июня

Виталий Невар / Новый Калининград Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак надеется, что региональные музеи и библиотеки откроются для посетителей 1 июня.
Новый Калининград.Ru 12:58
Политика

Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
109
Общество

Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
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Игры

Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V

Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
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Политика

РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
5
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
768
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Шойгу доложил Путину о строительстве 16 медцентров

ТВ Центр 07:24
1
Здоровье

В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат

Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:18
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
261
Здоровье

Пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.
Piter.tv 09:35
1
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
89
Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
13
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,7K
Происшествия

В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:58
19
Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида, сообщает издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB.
РБК 14:15
150
Экономика

Более трети компаний России грозит банкротство

Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами.
TatCenter 01:24
344
Политика

МИД России осудил запрет российских сайтов на Украине

МИД РФ назвал актом прямой цензуры продление санкций против российских соцсетей на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
ИА Новороссия 13:59
3
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
943
Спорт

WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов

В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Футбол

«Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона

Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.
Bobsoccer вчера в 08:22
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2K
Происшествия

Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM 10:26
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