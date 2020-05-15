Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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Где деньги, Зин? Кто должен спасать отели и туроператоров

Аргументы и Факты11:33

Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Общество

Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной.
REGNUM 08:32
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
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Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
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Спорт

WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов

В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Экономика

В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости 01:44
54
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,3K
Общество

Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя

Минобрнауки ознакомилось с письмом студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателя.
Российская газета 12:48
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Политика

РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
5
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,6K
Общество

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 08:44
6
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
1
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
25
Политика

Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
35
Игры

Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах

Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
45
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
897
Игры

Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V

Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
799
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
597
Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
4
Происшествия

В Томской области трое полицейских избили задержанного до смерти

В Бакчарском районе Томской области расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в преступлении по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщается на сайте СКР региона.
Коммерсантъ Новосибирск 06:03
105
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
7
Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
63
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada.
За рулем Кубань вчера в 14:30
90
Гаджеты

Google Pixel 4a окажется дешевле iPhone SE

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.
Megaobzor.com 14:28
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