Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма, говорится в письме руководителя ведомства Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.

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