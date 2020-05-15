Экономика
ИнтерфаксРостуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
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с чего всё началось
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма, говорится в письме руководителя ведомства Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 18:27
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Газета.Ru вчера в 15:57
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Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
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Свободные Медиа 04:01
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
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В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости вчера в 20:58
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В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску
Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве после просьбы надеть маску, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:21
Экономика
Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд
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Казань24 03:02
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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
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РБК вчера в 09:00
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
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ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick получит поддержку 4K HDR
Для Mi TV Stick заявлена поддержка 4K HDR и DTS-HD Audio.
3DNews 07:42
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Слетевший с трала в Санкт-Петербурге танк оказался «Белым орлом»
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Политика
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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
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Светлана Светличная отпраздновала свой 80-летний юбилей в одиночестве
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Paparazzi.ru 07:39
Общество
ПФР разъяснил, как оформить выплату в 10 тысяч рублей
В Пенсионном фонде РФ (ПФР) подробно разъяснили, каким образом россиянам можно получить денежное пособие в размере 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 мая в 15:30
Гаджеты
Представлен новый монстр автономности Samsung Galaxy A21s с Android 10
Компания Samsung Electronics опубликовала на своём официальном пресс-сайте информацию о новом смартфоне — Galaxy A21s.
iXBT.com 06:20