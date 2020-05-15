Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Авто Новая Chevrolet Niva официально стала Lada Niva Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта. 17

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 2K

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Авто Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.

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Экономика РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле "В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание. 6

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,3K

Общество В России остановился рост числа заражений коронавирусом В России удалось остановить рост числа заражений коронавируса нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1". 1,7K

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Авто В Сети показали фотографии нового Range Rover около Нюрбургринга Пятое поколение Range Rover будет создано на новой платформе с модульной продольной архитектурой MLA.