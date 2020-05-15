Экономика

REGNUMREGNUMРостуризм попросил региональные власти поддержать отрасль

Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.
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Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50

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Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Авто

В гараже нашли уникальный 52-летний Dodge Charger с редким двигателем

Motor 13 мая в 11:15
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 13 мая в 08:10
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Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Авто

Новая Chevrolet Niva официально стала Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
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Авто

В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах

В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
246
Авто

Tesla обрушит цены на электрокары

Стоимость на автомобили Tesla может снизиться до уровня расценок на машины с двигателями внутреннего сгорания.
Новые автомобили 03:20
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru вчера в 08:19
3
Авто

На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов

Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс вчера в 08:22
3
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
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Авто

Опубликованы первые снимки обновленного Ford Focus

Первые снимки обновленной модели в кузове «универсал» были опубликованы сертифицированным органом КНР.
32CARS.ru вчера в 15:33
2
Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Авто

Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Компания Nissan подготовила новый план реструктуризации, предполагающий сокращение издержек на сумму свыше 2,8 млрд. долларов США.
Новые автомобили вчера в 07:23
6
Экономика

РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле

"В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание.
Будущее России. Национальные проекты 03:40
6
Авто

Премиальный китайский минивэн приедет в Россию летом

Минивэн GAC GN8 доберется до российского рынка летом, скорее всего в июне.
Российская газета вчера в 05:00
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Общество

СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».
Повестка дня вчера в 06:29
1,6K
Общество

Никому не нужным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России

Десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место.
Lenta.ru 02:22
33
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
1,3K
Общество

В России остановился рост числа заражений коронавирусом

В России удалось остановить рост числа заражений коронавируса нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Sputnik Таджикистан вчера в 11:27
1,7K
Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

FightTime.ru вчера в 12:09
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
126
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК вчера в 09:00
1,3K
Авто

В России появился Bentley Continental GT V8

Третье поколение Bentley Continental GT V8 сочетает в себе роскошь и изысканный дизайн, а также технологичность.
32CARS.ru вчера в 08:15
8
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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Авто

В Сети показали фотографии нового Range Rover около Нюрбургринга

Пятое поколение Range Rover будет создано на новой платформе с модульной продольной архитектурой MLA.
Car.ru вчера в 23:33
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек

За последние сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 13 мая в 03:50
1
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