Экономика
REGNUMРостуризм попросил региональные власти поддержать отрасль
Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.
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Авто
В гараже нашли уникальный 52-летний Dodge Charger с редким двигателем
Motor 13 мая в 11:15
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 13 мая в 08:10
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Авто
Новая Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
Авто
В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах
В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
Авто
Tesla обрушит цены на электрокары
Стоимость на автомобили Tesla может снизиться до уровня расценок на машины с двигателями внутреннего сгорания.
Новые автомобили 03:20
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Авто
На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов
Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс вчера в 08:22
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного Ford Focus
Первые снимки обновленной модели в кузове «универсал» были опубликованы сертифицированным органом КНР.
32CARS.ru вчера в 15:33
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Компания Nissan подготовила новый план реструктуризации, предполагающий сокращение издержек на сумму свыше 2,8 млрд. долларов США.
Новые автомобили вчера в 07:23
Экономика
РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле
"В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание.
Будущее России. Национальные проекты 03:40
Авто
Премиальный китайский минивэн приедет в Россию летом
Минивэн GAC GN8 доберется до российского рынка летом, скорее всего в июне.
Российская газета вчера в 05:00
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».
Повестка дня вчера в 06:29
Общество
Никому не нужным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России
Десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место.
Lenta.ru 02:22
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
В России остановился рост числа заражений коронавирусом
В России удалось остановить рост числа заражений коронавируса нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Sputnik Таджикистан вчера в 11:27
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru вчера в 12:09
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
РБК вчера в 09:00
Авто
В России появился Bentley Continental GT V8
Третье поколение Bentley Continental GT V8 сочетает в себе роскошь и изысканный дизайн, а также технологичность.
32CARS.ru вчера в 08:15
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Авто
В Сети показали фотографии нового Range Rover около Нюрбургринга
Пятое поколение Range Rover будет создано на новой платформе с модульной продольной архитектурой MLA.
Car.ru вчера в 23:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
За последние сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 13 мая в 03:50