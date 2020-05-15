Экономика

ИзвестияИзвестияРостуризм попросил регионы поддержать отрасль

Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. Копия документа есть в распоряжении «Известий».
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Где деньги, Зин? Кто должен спасать отели и туроператоров

Аргументы и Факты11:33

Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Футбол

В белорусской «Ислочи» выявлено два случая заражения коронавирусом

Защитник «Ислочи» Годфри Стивен и главный врач клуба Дмитрий Тишков заболели коронавирусом.
Бомбардир.ру вчера в 15:39
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений.
Lenta.ru 15:00
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
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Киберспорт

Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League

Virtus.pro обыграла FlyToMoon в первом раунде верхней сетки Epic Prime League. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP.
Cyber.sports.ru 12:18
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Футбол

Форвард «Челси» Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в английской Премьер-лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:15
Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.
Известия 15:37
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM 10:26
Общество

Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
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Общество

Джефф Безос может стать первым триллионером в мире

Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
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Политика

Опрос: россияне положительно оценили обращение Путина от 11 мая

Большинство россиян информированы об обращении, с которым президент РФ Владимир Путин 11 мая обратился к гражданам страны, и положительно оценивают его.
ТАСС 12:49
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 10:38
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Общество

Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной.
REGNUM 08:32
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
Политика

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:16
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