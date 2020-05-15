Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Футбол В белорусской «Ислочи» выявлено два случая заражения коронавирусом Защитник «Ислочи» Годфри Стивен и главный врач клуба Дмитрий Тишков заболели коронавирусом.

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 80

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17 В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 303

Киберспорт Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League Virtus.pro обыграла FlyToMoon в первом раунде верхней сетки Epic Prime League. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 776

Футбол Форвард «Челси» Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в АПЛ Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в английской Премьер-лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Общество Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится. 105

Общество Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.

Политика Лавров не видит необходимости вводить выездные визы Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. 261

Общество Джефф Безос может стать первым триллионером в мире Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг. 278

Политика Опрос: россияне положительно оценили обращение Путина от 11 мая Большинство россиян информированы об обращении, с которым президент РФ Владимир Путин 11 мая обратился к гражданам страны, и положительно оценивают его. 3

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 490