Путешествия
RT на русскомРостуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Общество
Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП.
REGNUM 01:00
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК вчера в 13:59
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Общество
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Общество
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы 12 июня в 07:31
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым
Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал в соцсетях обращение к журналистов, которых попросил не вмешивать экс-супругу Михаила Ефремова Ксению Качалину в обсуждение и освещение темы смертельного ДТП, в результате которого погиб человек.
Московский Комсомолец вчера в 22:27
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Коммерсантъ вчера в 16:44
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 12 июня в 15:01
Общество
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 16:28
Происшествия
Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»
В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
Политика
Путин анонсирует «контр-гиперзвук»
Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Космос
NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 12 июня в 05:08
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Здоровье
Эксперты назвали улучшающие сон напитки
Перед сном, чтобы хорошо спать, рекомендуется пить теплое молоко, которое содержит аминокислоту триптофан, повышающей в организме уровень серотонина.
Известия вчера в 23:21
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 11 июня в 07:01