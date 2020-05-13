с чего всё началось

Ростуризм планирует разработать план поэтапного выхода туристической отрасли из карантинных мер. В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.

Общество СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Общество Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до 0,91 Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01.

Общество Кравцов: школьники смогут выбрать столько ЕГЭ, сколько им нужно Москва, 13 мая 2020, 23:21 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школьники в 2020 году смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи — никакого ограничения только на два экзамена не будет. 1K

Происшествия Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийство полицейского в московском метро.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 522

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,1K

Общество В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). 241

Политика Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес. 58

Общество Глава «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах.

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 238

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 16

Музыка Noize MC даст бесплатный онлайн-концерт Трансляция пройдет на сайте vr.mts.ru, на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

Авто Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.

Общество В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 269

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 88

Происшествия 86 новых случаев коронавируса выявлено в Тамбовской области Как сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, на 14 мая общее число заболевших составляет - 1654 человека. 207

Общество В России за сутки подтверждено 9974 случая COVID-19 За сутки в России подтверждено 9974 случая COVID-19 в 84 регионах.