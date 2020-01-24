Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

РБК15:36

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

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В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР

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Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

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Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась

ТАСС13:57

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27
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Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
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