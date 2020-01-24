Общество
КоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Происшествия
В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой
В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Футбол
Лукаку вспомнил, как получил от Конте перед всей командой
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о методах работы Антонио Конте.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал «воссоединение» с Дженнифер Энистон
Известный американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем воссоединении с одной из бывших жен — актрисе Дженнифер Энистон.
Политика
Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.