Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

РБК12:54

Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась

ТАСС13:57

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

РИА Новости13:02

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русском12:49

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Service13:16

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Спорт

WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
BFM.ru вчера в 06:07
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39

Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Известия 18:00
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Известия 15:57
Происшествия

В Чите завели дело после проверки жившей в заброшенном доме семьи

РБК 05:36
Политика

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

Военное обозрение вчера в 10:10
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru 14:17
Экономика

Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
REGNUM 08:12
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
Политика

В Кремле допустили голосование россиян против поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не является простой формальностью .
ИжевскИнфо.РУ 07:36
Футбол

Малком рассказал о своем восстановлении после травмы

ProstoProSport 08:54
Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Известия 15:19
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru 10:26
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru вчера в 07:10
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
Политика

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.
RT на русском 06:42
Хоккей

Мозякин первым в истории забросил 400 шайб в КХЛ

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории, забросившим 400 шайб в матчах Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 11:18
Политика

Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе

Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.
Life.ru вчера в 14:06
Происшествия

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали

Как сообщалось, авиационная администрация Казахстана начала проверку авиакомпании Bek Air после катастрофы самолета Fokker 100 27 декабря 2019 года под Алма-Атой.
Интерфакс 08:28
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Наука

Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае

Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
МКБ-11 11:59
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Само устройство считается узкоспециализированным.
Astera 06:30
Происшествия

В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Дождь 15:13
Политика

Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
РБК 04:34
Армия и оружие

Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году

Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
ГЛАС.RU 02:12
Авто

Новые детали «Русского Прадо» от УАЗа появились в Роспатенте

Tvoe-avto.com 22 января в 06:31
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие

«Панцирь-С1» начнут поставлять в Сербию

Зенитные ракетно-пушечные комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от нападения с воздуха.
ГТРК Тула 22 января в 01:47
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 22 января в 22:48
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное