Общество
КоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Политика
Лукашенко отказался «растворять» Беларусь в «братской России»
Белорусский президент назвал налоговый маневр попыткой надавить на Беларусь, предпринятой намеренно.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»
Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Кино
Утечка показала, каким мог бы быть девятый фильм «Звёздные войны»
Режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») подтвердил подлинность утечки концепт-артов, показывающих конец альтернативного девятого фильма «Звёздные войны».
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Футбол
«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова
Ранее сообщалось, что "Челси" хочет подписать Чалова, если не сможет арендовать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.
Футбол
Слуцкий рассказал о прогрессе Головина
Специалист не понимает, почему болельщики считают «Монако» слабым клубом. Слова Леонида Слуцкого передает издание «Championat.com».
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X
Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Здоровье
Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом
При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Политика
Порошенко явился в Госбюро расследований Украины на допрос
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований (ГБР), пишет РИА Новости.
Футбол
«Млада Болеслав» анонсировала переход Комличенко в московский клуб
Напомним, ранее СМИ сообщали, что сегодня, 24 января, Комличенко должен пройти медицинский осмотр в московском «Динамо».
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
Футбол
«Милан» с Ибрагимовичем обыграл «Брешию»
Футболисты «Брешии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии уступили «Милану».
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Здоровье
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.