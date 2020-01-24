Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

ТАСС16:46

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР

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Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

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Rambler News Service13:16

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