Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

ТАССвчера в 16:46

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфаксвчера в 14:27

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

РИА Новостивчера в 13:02

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолецвчера в 13:03

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русскомвчера в 12:49

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Serviceвчера в 13:16

Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

РБКвчера в 15:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК вчера в 19:27
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
Аргументы недели 23 января в 13:41
Общество

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:34
Авто

Suzuki Jimny вынужденно переквалифицируется в грузовик

Letnews.ru 23 января в 06:33
Общество

Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 23 января в 04:12
Происшествия

В Пензе во время урока умер школьник

Школьник умер во время урока английского языка в одной из школ Пензы.
РБК вчера в 05:07
Общество

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.
Вести.Ru вчера в 06:39
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Хоккей

«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

Sputnik Литва вчера в 23:15
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия вчера в 02:49
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС 23 января в 07:53
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Здоровье

Медики назвали проявляющиеся на лице симптомы рака лёгких

Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких.
News.ru вчера в 07:05
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Турки обвинили Россию в обмане с С-400

Утро.ru вчера в 03:33
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru 23 января в 04:42
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 23 января в 03:04
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
РИА Новости вчера в 13:13
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Армия и оружие

Пакистан утверждает, что Индия рискует разжечь гонку вооружений, закупив у России ЗРК С-400

Исламабад выразил обеспокоенность в связи с решением Индии закупить российские системы противоракетной обороны С-400, заявив, что это приведет к началу «ненужной гонки вооружений» в регионе.
HotGeo вчера в 03:53
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