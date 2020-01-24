Общество
КоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц
Rambler News Serviceвчера в 13:16
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Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
Общество
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии
Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Авто
Suzuki Jimny вынужденно переквалифицируется в грузовик
Общество
Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей
Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Происшествия
В Пензе во время урока умер школьник
Школьник умер во время урока английского языка в одной из школ Пензы.
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Шоу-бизнес
Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность
Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Хоккей
«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Фигурное катание
Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Здоровье
Медики назвали проявляющиеся на лице симптомы рака лёгких
Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии
В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
Общество
Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Армия и оружие
Пакистан утверждает, что Индия рискует разжечь гонку вооружений, закупив у России ЗРК С-400
Исламабад выразил обеспокоенность в связи с решением Индии закупить российские системы противоракетной обороны С-400, заявив, что это приведет к началу «ненужной гонки вооружений» в регионе.