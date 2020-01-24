Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Гаджеты Honor представил новые ноутбуки для России и объявил цены В России ноутбуки Honor MagicBook 14 будут стоить 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.

Общество Население России сокращается второй год подряд Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.

Политика Владимир Зеленский не планирует идти на второй срок Зеленский планирует за текущий президентский срок остановить войну, изменить имидж Украины на мировой арене, а также очистить эшелоны власти от коррупции.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Общество В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

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Политика Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.

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Энергетика Кабмин Украины рассказал о снижении тарифов на отопление Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре 2019 составляла 6235,5 гривен за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 гривен.