Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

ТАСС16:46

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Service13:16

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

РИА Новости13:02

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русском12:49

Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

РБК15:36

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27
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