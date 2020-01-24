Общество

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса. В случае, если турист все-таки намерен отправиться в КНР, агентство призывает оповестить его о текущей эпидемиологической обстановке в стране.
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Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

РБК12:54

Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась

ТАСС13:57

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

РИА Новости13:02

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русском12:49

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Service13:16

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27
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Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
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StarHit.ru 12:00
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей

Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
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В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

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Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев

Напомним, ранее главный детский онколог Минздрава Красноярского края Марина Борисова, выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития здравоохранения, заявила, что в 2019 году в регионе впервые были зафиксированы три случая заболевания крови у новорожденных.
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Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
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Финансы

Курс доллара снизился до 61,85 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 61,85 рубля.
ТАСС 02:05
Хоккей

Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ

В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Матч ТВ 20:12
Футбол

Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

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Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

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Кино

Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
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Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
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Кино

Рэпер Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма «Соник в кино»

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Футбол

«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
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Спорт

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Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
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Общество

На Татьянин день в Липецке синоптики прогнозируют потепление

Завтра православная церковь отмечает день святой мученицы Татианы Римской. А еще он известен, как день студента.
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Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Армия и оружие

Пентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих.
Московский Комсомолец 12:09
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Армия и оружие

Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Пятый канал 18:44
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39

Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Известия 18:00
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота

В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Российская газета 10:38
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