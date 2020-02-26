Общество

Российская газетаРоссийская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили
 в Ростуризме.
Коммерсантъ03:20

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ТАСС03:22

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран

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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

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Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Эхо Москвы02:30

Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Италию

Profi.travel02:16
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Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
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Общество

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Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
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В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов «Формулы-1».
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Происшествия

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Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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Происшествия

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В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
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