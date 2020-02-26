с чего всё началось

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Технологии Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Политика В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.

Финансы Решивший обанкротиться «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ 13 млрд рублей Подавший заявление о своем банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ 13,1 миллиарда рублей, но самым крупным кредитором остался банк «Траст», долг перед которым достиг 490 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Происшествия Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

Спорт Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа «Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.

Общество Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.