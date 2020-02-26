Общество
Российская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в Ростуризме.Коммерсантъ03:20
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Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Политика
В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Финансы
Решивший обанкротиться «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ 13 млрд рублей
Подавший заявление о своем банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ 13,1 миллиарда рублей, но самым крупным кредитором остался банк «Траст», долг перед которым достиг 490 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Спорт
Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х
Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
Шоу-бизнес
Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Общество
Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать
Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
Автоспорт
В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов «Формулы-1».
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Футбол
В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
Фигурное катание
Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным: «Мое сердце свободно»
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.