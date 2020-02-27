Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг, 27 февраля, рекомендовало
 российским туроператорам приостановить продажу туров на одно из наиболее популярных европейских направлений — Италию.
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