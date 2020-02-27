с чего всё началось

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика Кремль объяснил выбор дня голосования по Конституции В Кремле заявили, что выбор 22 апреля в качестве даты голосования по Конституции никак не связан с отмечаемым в этот день 150-летием со дня рождения Владимира Ленина.

Происшествия Арест замглавы «Аэрофлота» Александрова продлили до 30 мая Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Политика Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".

Экономика Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.

Экономика Сбербанк выступил против повышения надбавок за системную значимость Ранее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.

Гаджеты В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Общество Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.

Общество ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.

Экономика Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Армия и оружие Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, до 2025 года будут перевооружены с систем С-300ПС на новейший комплекс С-350 "Витязь", сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Общество Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.