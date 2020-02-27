Путешествия
Российская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг, 27 февраля, рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров на одно из наиболее популярных европейских направлений — Италию.РБК15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Происшествия
Ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, был обнаружен коронавирус, передаёт РИА Новости.
Политика
Кремль объяснил выбор дня голосования по Конституции
В Кремле заявили, что выбор 22 апреля в качестве даты голосования по Конституции никак не связан с отмечаемым в этот день 150-летием со дня рождения Владимира Ленина.
Происшествия
Арест замглавы «Аэрофлота» Александрова продлили до 30 мая
Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Политика
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Теннис
Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Экономика
Сбербанк выступил против повышения надбавок за системную значимость
Ранее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Гаджеты
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году
Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, до 2025 года будут перевооружены с систем С-300ПС на новейший комплекс С-350 "Витязь", сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.