с чего всё началось

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.

Общество Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Здоровье Минздрав подсчитает больных СМА в России В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.

Наука Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Религия Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).

Общество Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на советника.

Экономика ФНС заблокировала счет российского подразделения Google Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Футбол В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.

Политика Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Происшествия В Самаре произошло ДТП с участием трамвая В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.