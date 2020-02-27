Общество
Российская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в Ростуризме.Коммерсантъ03:20
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Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
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Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
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Украина: «Тысячи больных выйдут на улицы с агрессией и инфекцией»
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Политика
Захарова оценила идею о подключении ФРГ и Франции к переговорам по САР
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Футбол
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Недобросовестным финансистам хотят ограничить выезд за границу.
Общество
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Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
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Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Происшествия
Заказчик убийства Немцова мог посещать Новый Уренгой
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Политика
Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции
«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
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Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.