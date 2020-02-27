с чего всё началось

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика Захарова оценила идею о подключении ФРГ и Франции к переговорам по САР Россия не уверена в целесообразности предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подключении Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Футбол Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию 32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.

Общество Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.

Политика Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Общество Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.

Финансы Курс доллара поднялся выше 66 рублей Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб.

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.