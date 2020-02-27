Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаРостуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили
 в Ростуризме.
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