с чего всё началось

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Общество Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.

Фигурное катание Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным На минувшем чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвертое место и не смогла отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Экономика На Украине наблюдается обвал промышленности Из чего стало видно, что украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента Промышленное производство на Украине снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Экономика AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10% Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.