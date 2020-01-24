Общество

RT на русскомRT на русскомРостуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

Федеральное агентство по туризму призвало российских туристов воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
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Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась

ТАСС13:57

В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолец13:03

Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

РБК12:54

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР

Известия13:01

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русском12:49

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Service13:16

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфакс14:27
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Происшествия

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Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
РБК 10:25
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Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

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Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском 12:23
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

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Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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Общество

В ПФР рассказали, когда поступят сведения для электронных трудовых

Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля.
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ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
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