Общество
RT на русскомРостуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Федеральное агентство по туризму призвало российских туристов воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
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Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Армия и оружие
Пентагон отрицает «перестрелку» в Сирии с российскими военными
Военные США остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными для предотвращения конфликтов.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Кино
«Текст» получил премию «Золотой орел» и стал лучшим фильмом года
В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Наталья Бочкарева решила продать Cadillac
В октябре суд в Москве после рассмотрения дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая известна по сериалу «Счастливы вместе», лишил ее водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет частью России
Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не может войти в состав другого государства, в том числе и в «братскую» Россию.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Экономика
Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
Здоровье
Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака
В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Общество
В ПФР рассказали, когда поступят сведения для электронных трудовых
Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Политика
Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии за шутку над пожарным
Глава МЧС России Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Хоккей
Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ.
Наука
Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК
Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.