с чего всё началось

Ростуризм рекомендовал временно отказаться от поездок по России из-за коронавируса COVID-19. Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.

Футбол Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в Коммунарку РИА Новости сообщило о том, что в больницу №40 в Коммунарке попал российский актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко.

Общество В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Политика Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.

Общество На Украине сообщили о начале эвакуации россиян Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, который организован для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал из украинской столицы в пятницу вечером, в РФ отправились более 700 человек, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Футбол «Интер» не хочет возвращать Коутиньо "Интер" не намерен возвращать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Баварию".