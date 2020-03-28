Коронавирус
КоммерсантъРостуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ростуризм рекомендовал временно отказаться от поездок по России из-за коронавируса COVID-19. Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
В связи с поручением правительства от 27 марта ведомство порекомендовало туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру14:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Футбол
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в Коммунарку
РИА Новости сообщило о том, что в больницу №40 в Коммунарке попал российский актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко.
Общество
В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Футбол
Нойер может летом перейти в «Челси»
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. На его счету 373 матча за команду.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Политика
Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.
Шоу-бизнес
Парень Бузовой выпустил посвящённый ей клип на песню «Малая»
В пятницу, 27 марта, на Youtube состоялся официальный релиз клипа Давида Манукяна, известного как Дава, на песню «Малая».
Футбол
Официально: АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
Организации ожидаемо приняли решение о продлении паузы в турнирах до 30 апреля.
Общество
На Украине сообщили о начале эвакуации россиян
Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, который организован для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал из украинской столицы в пятницу вечером, в РФ отправились более 700 человек, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Футбол
«Интер» не хочет возвращать Коутиньо
"Интер" не намерен возвращать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Баварию".
Общество
Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля
Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Авто
1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов
Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Здоровье
На Алтае определили места для размещения пациентов на карантин
Напомним, ранее не раз появлялись слухи о появлении на Алтае первого заболевшего коронавирусом.