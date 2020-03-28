Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ростуризм рекомендовал временно отказаться от поездок по России из-за коронавируса COVID-19. Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
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с чего всё началось
В связи с поручением правительства от 27 марта ведомство порекомендовало туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру14:36

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Ростуризм рекомендовал россиянам перенести поездки по России

Rambler News Service14:38

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Российская газета15:14

Россиянам назвали условие для путешествий летом

Lenta.ru15:05

Ростуризм попросил россиян воздержаться от поездок по России из-за COVID-19

Газета.Ru14:43

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Коммерсантъ16:46

Ростуризм просит переносить туры по РФ, по возможности сохраняя условия поездки

ТАСС14:38

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

Взгляд.ру14:36
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
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Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

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В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
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Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
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Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
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Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

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Политика

Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.
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Парень Бузовой выпустил посвящённый ей клип на песню «Малая»

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Организации ожидаемо приняли решение о продлении паузы в турнирах до 30 апреля.
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Сегодня в Оренбург прилетит самолет с туристами из Таиланда

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Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
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«Интер» не хочет возвращать Коутиньо

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Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля

Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
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Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
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ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

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На Алтае определили места для размещения пациентов на карантин

Напомним, ранее не раз появлялись слухи о появлении на Алтае первого заболевшего коронавирусом.
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