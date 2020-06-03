с чего всё началось

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев.

Интернет К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито». 10

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 1,8K

Здоровье Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19. 22

Общество Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян. 69

Футбол Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.

Политика Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. 1

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Футбол Сегодня состоится матч «Вердера» против «Айнтрахта» В матче первого круга, который состоялся во Франкфурте, эти команды разошлись миром: 2:2. Отметим, что обе команды одержали победы в прошлом туре чемпионата Германии.

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,1K

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 445

Политика Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7 Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства. 5

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,7K

Футбол УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон.