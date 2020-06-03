с чего всё началось

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризима Ростуризма Елена Лысенкова, выступая на онлайн-выставке "Знай наше: продолжение".

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

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