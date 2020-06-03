Общество
ТАССПляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризима Ростуризма Елена Лысенкова, выступая на онлайн-выставке "Знай наше: продолжение".
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Киберспорт
Epic Games вновь перенесла запуск третьего сезона Fortnite
Третий сезон Fortnite начнется 17 июня — Epic Games перенесла релиз в третий раз.
CyberSport.ru 17:44
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Энергетика
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Политика
Handelsblatt (Германия): сегодня Путин — тормоз на пути России к благополучному будущему (Handelsblatt)
В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым.
ИноСМИ 17:24
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на «Ведомости» и Forbes
Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в суд на газеты «Версия», «Ведомости» и журнал Forbes, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 05:06
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия
В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США
Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
Происшествия
78 тонн топлива собрали с поверхности реки Амбарной в Норильске
Псковское агентство информации 16:33
Общество
Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются
Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага.
Вести.Ru 17:55
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 07:24
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Космос
В Китае приступили к изучению возвращаемой капсулы пилотируемого космического корабля
Труд 01 июня в 20:08
Политика
Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний
Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru вчера в 03:48
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Общество
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Здоровье
Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области
На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:49
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Происшествия
«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента
Newstracker.ru 14:37
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30