с чего всё началось

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев.

Общество У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий. 44

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 43

Политика Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio. 5

Общество Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,7K

Шоу-бизнес Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя. 24

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. 47

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Происшествия В Российской венчурной компании прошли обыски Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 277

Авто Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Экономика За май в частном секторе США исчезли почти 3 млн рабочих мест Вашингтон, 3 июня 2020, 17:24 — REGNUM Еще 2,8 миллиона рабочих мест в частном секторе исчезли в мае, передает CNN.

Здоровье Власти подтвердили вспышку коронавируса в горбольнице №1 Курска Областной комитет здравоохранения прокомментировал ситуацию, произошедшую в курской городской больнице №1. Двое пациентов, инфицированных коронавирусом, были выявлены в кардиологическом отделении.

Энергетика «Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике В письме Сечин предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Севморпути на российских газовозах ледового класса, пишет РБК. 4

Энергетика Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.