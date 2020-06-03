Общество
Вести.RuРостуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев.
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Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Политика
Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
Газета.Ru 10:22
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Политика
Песков назвал пропагандой нацизма украинскую игру Strategic Mind
Украинская компьютерная стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg является пропагандой нацизма, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:06
Общество
Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель
Сегодня состоялось заседание суда по делу нашумевшего трансгендера.
Труд (Клинцовский район) 09:30
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Спорт
В Альметьевске скончался борец Ильяс Галимов
Альметьевск РТВ 09:48
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Авто
Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon
Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
Движок 03:57
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
За май в частном секторе США исчезли почти 3 млн рабочих мест
Вашингтон, 3 июня 2020, 17:24 — REGNUM Еще 2,8 миллиона рабочих мест в частном секторе исчезли в мае, передает CNN.
REGNUM 10:24
Здоровье
Власти подтвердили вспышку коронавируса в горбольнице №1 Курска
Областной комитет здравоохранения прокомментировал ситуацию, произошедшую в курской городской больнице №1. Двое пациентов, инфицированных коронавирусом, были выявлены в кардиологическом отделении.
Kurskcity.ru 08:38
Энергетика
«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
В письме Сечин предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Севморпути на российских газовозах ледового класса, пишет РБК.
Ведомости 07:26
Энергетика
Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки
Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
Profinance.ru 04:48
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Общество
В России утверждены новые коды регионов для автомобильных номеров
МВД утвердило новые коды регионов для автомобильных номеров. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Южный автомобиль вчера в 03:35
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46