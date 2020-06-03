Общество

Вести.RuВести.RuРостуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев.
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с чего всё началось
Пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение двух недель, сообщила
 глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на онлайн-выставке «Знай наше».
РБК06:52

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Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

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