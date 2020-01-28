Путешествия

ДождьДождьРостуризм: все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

В Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов из России. Они вернутся в страну до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Ростурзима.
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Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

РИА Новости08:45

Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая

РБК08:30

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс07:44

Такой уровень опасности: китайских туристов не пускают в Россию

Известия08:55

Ростуризм: В Китае остается более 5,6 тыс. организованных российских туристов

Агентство Москва07:22

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС08:00

Российских туристов планово вывозят из Китая

Российская газета06:16
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В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
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Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант

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«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы

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Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
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Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
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Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

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В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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До бело-голубых участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и финский "Йокерит".
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Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

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В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

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