Путешествия

ДождьДождьРостуризм: все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

В Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов из России. Они вернутся в страну до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Ростурзима.
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Ростуризм: все организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

РИА Новости08:45

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РБК08:30

Российских туристов планово вывозят из Китая

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Такой уровень опасности: китайских туристов не пускают в Россию

Известия08:55

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Агентство Москва07:22

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс07:44

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС08:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
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В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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