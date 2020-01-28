Путешествия
ДождьРостуризм: все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
В Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов из России. Они вернутся в страну до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Ростурзима.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
Общество
В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Общество
Баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете
Американские СМИ сообщают, что сегодня днем в калифорнийском городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса, разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетбольный защитник Коби Брайант.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Политика
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Киберспорт
SumaiL присоединился к OG
Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
Космос
Туманность Тарантул плетёт паутину таинственности на новом снимке
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Авто
Составили список автомобилей, которые россияне не покупают
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.