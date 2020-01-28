В Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов из России. Они вернутся в страну до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Ростурзима.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Ростуризм: все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

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