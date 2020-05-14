Экономика
Вести.Ru«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
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Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.Интерфакс03:58
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Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru 08:17
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Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Армия и оружие
Герой Украины вспомнил о взятии города и сравнил операцию с обороной Сталинграда
Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины, вспомнил о взятии города Рубежное в Луганской области в мае 2014 года и сравнил его с обороной Сталинграда.
Lenta.ru 10:02
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19
Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.
РИА Новости 09:20
Общество
В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября
Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября.
Газета.Ru 08:20
Общество
Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru 08:15
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Происшествия
Присвоившая 109 миллионов чиновница оштрафована на 40 тысяч
Штраф на сумму 40 тысяч рублей чиновнице, потратившей около 109 миллионов рублей не по назначению, выписал Невский районный суд, 14 мая сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 08:17
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Футбол
Радимов поделился планами на будущее и не исключил уход из «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о дальнейших карьерных планах.
Матч ТВ 08:19
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
Евразия Daily 07:44
Общество
У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
The GEEK вчера в 11:05
Футбол
Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что не стоит доигрывать текущий сезон чемпионата России, который был прерван из-за коронавируса.
Metaratings 03:55
Кино
Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru вчера в 07:41
Авто
На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов
Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс 08:22