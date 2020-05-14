Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.

с чего всё началось

Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 24

Армия и оружие Герой Украины вспомнил о взятии города и сравнил операцию с обороной Сталинграда Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины, вспомнил о взятии города Рубежное в Луганской области в мае 2014 года и сравнил его с обороной Сталинграда.

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 118

Общество Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19 Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе. 3

Наука Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19 Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.

Общество В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября.

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 3,5K

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Гаджеты Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области. 1

Политика Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. 91

Происшествия Присвоившая 109 миллионов чиновница оштрафована на 40 тысяч Штраф на сумму 40 тысяч рублей чиновнице, потратившей около 109 миллионов рублей не по назначению, выписал Невский районный суд, 14 мая сообщает пресс-служба суда. 19

Религия Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований. 14

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 430